Siirt’te gece yarısı çatışma

Siirt'te PKK'nın dağ kadrosundan gelerek eylem hazırlığı yapan 2 kadın terörist, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürüldü.

Siirt Aydınlar yolu üzerinde bulunan Çal Mahallesi’ndeki bir evde teröristlerin eylemiçin hazırlık yaptığı istihbaratını alan polis, dün gece operasyon düzenledi. Polisin ’teslim ol’ çağrısına teröristler ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Teröristler öldürülürken, evde silah ve mühimmat bulundu.

Siirt Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle: "İlimiz merkez, Çal Mahallesi’nde saldırı hazırlığında olan teröristlere ilişkin istihbari bilgi alınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından teröristlerin bulunduğu adrese, 10 Ocak 2017 gece operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda saldırı hazırlığında olan 2 bölücü terör örgütü mensubu PKK’lı 2 kadın terörist, silah ve teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimizin, ’teslim olun’ çağrısına teröristler silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan olduğu değerlendirilen 2 kadın terörist silah teçhizatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda; 1 kalaşnikof tüfek, 3 kalaşnikof dolu şarjörü, 2 tabanca ve dolu şarjörleri, 3 anti personel roket mühimmatı, 2 antitank roket mühimmatı, 12 el bombası, hücum yeleği ve çok sayıda fişek ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye halkımızın desteği ile kararlılıkla devam edilmektedir.