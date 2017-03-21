Şikayet dilekçesi gelen cezaevine ziyaret!

CHP Cezaevi Komisyonu çalışmalarına devam ediyor.

Fatih Erboz / Yeniçağ



Komisyona gelen bütün dilekçeleri tek tek incelediklerini belirten Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, “En son Kırıkkale cezaevinde incelemelerde bulunduk. Kişilere yönelik hiçbir ayrım yapmadan gidip bize ulaşan dilekçeler doğrultusunda sorunları dinliyoruz. Gittiğimiz cezaevlerinde sadece mağdurları değil, aynı zamanda gardiyanların sorunlarını da dinliyoruz” dedi.

Partisinin Cezaevleri Komisyonu’ndaki arkadaşlarının görevleriolduğu zaman kendilerine yardımcı olduklarını söyleyen Yeşil, şöyle dedi: “Gelen dilekçeler doğrultusunda kişilerin sorunlarını, yaşadıkları mağduriyetleri dinliyoruz. Özellikle cezaevinde bulunma gerekçelerini de dinliyoruz bu arada. Mağduriyet çok fazla. Sadece bir örgüte üye olma değil.

Gardiyanlar, özellikle cezaevinde yaşanan olumsuzluklardan ya da yaşanan herhangi bir olaydan dolayı kendilerinin hiçbir gerekçe gösterilmeden ve yine konunun tam olarak anlaşılmadan sorumlu tutulmasından şikâyet ediyorlar. Çalışma koşullarının her zaman iyi olmadığını ifade ediyorlar.

Yapılan her ziyaretin ardından Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na rapor yazıyoruz. Bu ziyaretler toplumda yaşanan sorunların genelini anlamak açısından da olumlu oluyor. Hakkında iddia bulunan kişiyle bire bir görüşme imkânınız oluyor.”