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Şike kumpasında 'reddi hâkim' talebine ret

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Şike kumpasında 'reddi hâkim' talebine ret
"Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddialarına ilişkin aralarında eski emniyet müdürlerinin bulunduğu 108 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı.

Duruşmada başka soruşturmalardan tutuklu olan eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer ve Mehmet Baransu'nun da bulunduğu 9 tutuklu sanık ile 33 tutuksuz sanık hazır bulundu. Müştekileri ise avukatları temsil etti. Duruşmayı başlatan mahkeme başkanı Ali Öztürk, tutuklu sanıklardan Necmettin Karapınar'ın reddi hakim talebini aldı. Sanık Karapınar, iddianamenin KHK kapsamında özetlenmesinin yasaya aykırı olduğunu, mahkemenin de bu kapsamda iddianameyi özetlenmesinin tarafsızlığına gölge düşüreceği iddiasıyla reddi hakim talebinde bulunduğunu açıkladı. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, reddi hakim talebini geri çevirdiğini belirterek, iddianamenin okunmasına devam etti.

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