Şike kumpasını onaylayan hakim Yargıtay imamı çıktı!

Şike Kumpası’nda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a verilen hapis cezalarını onayan Yargıtay 5. Ceza Dairesi eski üyesi Mesut Kundakçı hakkında “FETÖ üyeliği”nden fezleke hazırlandı

Türkiye, 12 Haziran 2007'de başlayan Ergenekon kumpası sonrasında devam eden Balyoz, OdaTV, Devrimci Karargah, Askeri Casusluk davalarıyla sarsılıyordu. Bu kumpaslardan biri de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la birlikte Türk futboluna kurulmuştu. Yıldırım, 3 Temmuz 2011'de tutuklanmış ve bir yıl cezaevinde yattıktan sonra beraat etmişti. Fenerbahçe Başkanı kumpasın arkasında FETÖ'nün olduğunu yıllar önce şöyle ifade etmişti: ““Biz niye dik durduk? Biz yapmadık çünkü. Böyle şike olmaz. 18 tane oyuncu suçlanıyor. Birine sen para aldın mı diye sormuyor? Böyle şike mi olur? Fenerbahçe'de başarılı olunsaydı diğer operasyonlar gelecekti. En son 15 Temmuz geldi. Memleket elden gidiyor dedik. 14 Şubat 2012'de söyledim ben bunu. Bunlar 50 bin kişi ile ihtilal yapacaklar dedim, güldüler.” Şimdi bu operasyonla ilgili bir ayrıntı daha ortaya çıktı!

‘DARBEYE TEŞEBBÜS'TEN…

‘Şike Kumpası' davasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a verilen hapis cezalarını onayan Yargıtay 5. Ceza Dairesi eski üyesi Mesut Kundakçı hakkında “darbeye teşebbüs ve FETÖ üyeliği” suçlamalarından fezleke hazırlandı. Kundakçı'nın Yargıtay'da sözde ceza dairelerinden sorumlu Yargıtay üyesi Muharrem Karayol'un altında görev yapan “Grup sorumlusu” olduğu belirlendi. Örgütün iletişim ağı olan ByLock kullandığı da tespit edildi.

“İMAMLARLA TOPLANTI”

Fezlekede yer alan bir ifade ise, Şike kumpasında cezaları onayan Mehmet Vehip Ekinci, Dursun Altınöz ve Kundakçı'nın, Yargıtay'a seçilmeden önce, FETÖ'nün sivil imamları ile yaptıkları toplantıda “Abi'ler sizin Yargıtay üyesi olarak seçilmenizi uygun görüyor, bu nedenle kılık kıyafetinize, yaşam tarzınıza, oturup kalkmanıza, çalışmanıza, ilişkilerinize dikkat edin” şeklinde uyarıldıklarını ortaya çıkardı.

“TSK'DA YAPILANMA İÇİN…”

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz tarafından hazırlanan fezlekede, Kundakçı'nın FETÖ içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı belirtildi ve şöyle denildi: “Şüphelinin örgüt yöneticisi ve örgütün yargı yapılanmasında etkin olduğu, örgütün amacını gerçekleştirmek kastı ile Silahlı Kuvvetler içerisinde örgütün yapılanması ve etkin olmasını sağlayıp, kamuoyunda kumpas davaları olarak bilinen davaların hazırlanmasına zemin sağladığı, FETÖ/PDY örgütünün deşifre olmasını engellemek, örgüt mensupları hakkında soruşturmaları bertaraf etmek amacıyla diğer örgüt yöneticileriyle birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği aşikardır.”

“GRUP SORUMLUSU”

Fezlekede Kundakçı hakkındaki tanık ve şüpheli beyanlarına da yer verildi. İtirafçı olan HSYK eski üyesi Kerim Tosun'un hâkim adayı oldukları dönemde Kundakçı ile beraber örgüt içinde olduklarını, Yargıtay'da ceza dairelerinden sorumlu imam olarak görev yapan üye Muharrem Karayol'un altındaki grup sorumlularından birinin de Kundakçı olduğunu anlattığı vurgulandı. Kundakçı'nın FETÖ'nün haberleşme programı ByLock yazışmalarında da örgüt imamlarıyla irtibat halinde olduğunun anlaşıldığı vurgulandı. “Şüphelinin yüksek mahkemede görev yaptığı esnada da örgütün yönetici konumunda olan şahıslardan biri olduğu anlaşılmaktadır” denildi. Hakkında “darbeye teşebbüs ve örgüt üyeliğinden” dava açılması istendi.

ÜÇ YIL ÖNCE BİNLERCE FENERBAHÇELİ YÜRÜMÜŞTÜ

Fenerbahçeli Avukatlar Derneği tarafından düzenlenen “Türkiye İçin Adalet, Fenerbahçe İçin Adalet” yürüyüşü Bağdat Caddesi'nde yapılmıştı. 6 Şubat 2014'teki bu yürüyüşün liderliğini Aziz Yıldırım yapmıştı. Yıldırım, FETÖ tehlikesini anlatmıştı.