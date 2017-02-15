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Sıla kazadan sonra konsere gitti

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Sıla kazadan sonra konsere gitti
Büyük bir kazanın eşiğinden dönen Sıla, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındıktan sonra Ankara Congresium'da konser verdi.

Sıla Gençoğlu, dün akşam saatlerinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavi sonrası taburcu edilen sanatçı, yaptığı paylaşımla konserinin iptal edilmediğini duyurdu. Sıla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “İyiyim. İlginize teşekkür ederim. 22:30'da Ankara Congresium'da sahnedeyim” diyerek sevenlerine iyi haberi verdi.

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