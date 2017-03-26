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Silahlı çatışma: 12 yaralı

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Silahlı çatışma: 12 yaralı
İki grup arasındaki silahlı çatışmada yaralananlardan 11'inin sokaktan geçen vatandaşlar olduğu belirlendi.

Çorum'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada 12 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 4. Sokak'taki bir apartman önünde tartışan Velican T. (20) ve Uğurcan K. (21) ile Sezai Ç. (22) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine taraftar birbirlerine rastgele ateş açtı. Daha sonra apartmanın 4. katındaki evinin balkonuna çıkan Velican T. yanındaki Uğurcan K, aşağıda bulunan Sezai Ç'ye ateş etmeye devam etti.

Açılan ateş sonucu Sezai Ç. ile sokaktan geçen Hasan U. (44), Zülfiye G. (38), Seval G. (57), Şehri A. (56), Eyüp G. (6), Şehriban S. (52), Nevin T. (51), Satı S. (53), Yusuf Ü. (14), Rukiye S. (26) ve Gülüruf S. (47) yaralandı. Sokakta park halindeki bazı araçlar zarar gördü. 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastane önüne gelen yaralı yakınları, acil servis önünde yoğunluk oluşturdu. 

Olayın şüphelileri Velican T. ile arkadaşı Uğurcan K. polis tarafından gözaltına alındı.

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