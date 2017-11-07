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Şile'de batan gemide 4. kişinin cesedine ulaşıldı

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Şile'de batan gemide 4. kişinin cesedine ulaşıldı
İstanbul Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatından 4'üncü kişinin de cesedine ulaşıldı.

Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan Türk Bayraklı 78,5 metre boyundaki "Bilal Bal" isimli kargo gemisi Şile açıklarında batmıştı. Kayıp mürettebatı arama çalışmaları üçüncü gününde de devam etti. Çalışmalar sonucu müretebattan 3'ünün cansız bedenine ulaşılmıştı.

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