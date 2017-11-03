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Şile’de batan gemiden 4 kişinin cesedi

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Şile’de batan gemiden 4 kişinin cesedi
Şile açıklarında batan ve içerisinde 11 kişinin bulunduğu geminin mürettebatını arama çalışmalarından üzücü haber geldi. Batan gemide 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Bilal Bal adlı genel kargo gemisi İstanbul'dan Ereğli'ye giderken önceki Şile açıklarında radardan kayboldu. Daha sonra geminin battığı belirlenmişti.

Gemide kaptan, ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemici, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı ile mürettebat harici bir kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

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