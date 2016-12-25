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Şili'de 7,7 büyüklüğünde deprem

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Şili'de 7,7 büyüklüğünde deprem
Latin Amerika ülkesi Şili'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) açıklamasına göre, Latin Amerika ülkesi Şili'nin güneyindeki Puerto Montt kentinin 225 kilometre güneybatısında, 7,7 büyüklüğünde ve yerin 15 kilometre derinliğinde depremmeydana geldi.

Tsunami uyarısı yapıldı

Depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, sarsıntının merkez üssünden bin kilometre kadar kıyı kesiminde tsunami yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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