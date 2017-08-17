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Şili'den ABD'ye rest!

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Şili'den ABD'ye rest!
Şili Dışişleri Bakanı Munoz, ABD'nin "Pyongyang ile ilişkilerinizi kesin" talebini kabul etmediklerini duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Dışişleri Bakanı Heraldo Munoz, hükümetin ABD'nin "Kuzey Kore ile ilişkilerinizi kesin" talebini kabul etmediğini bildirdi.

Munoz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ülkeye yaptığı ziyaret sırasında dile getirdiği, "Kuzey Kore ile tüm diplomatik ve ticari ilişkilerinizi kesin" talebini reddettiklerini belirtti.

Ülkesinin böyle bir girişimde bulunmaya niyeti olmadığını ifade eden Munoz, "ABD'nin isteğine saygı duyuyoruz ancak Şili ilişkilerini sürdürecektir." dedi.

Şili'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Kuzey Kore'ye yönelik tüm yaptırımlara katı biçimde uyduğunu vurgulayan Munoz, iki ülke arasındaki ilişkilerin zaten çok yakın olmadığını dile getirdi.

Şili'nin ve Kuzey Kore'nin başkentlerinde karşılıklı iki ülkenin büyükelçilikleri bulunmazken Şili'nin Pekin Büyükelçiliği, Santiago ile Pyongyang arasındaki diplomatik ilişkileri yürütüyor.

İki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin 27 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Bu miktarın 25 milyon dolarını Şili'nin Kuzey Kore'den ithalatının oluşturduğu kaydediliyor.

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