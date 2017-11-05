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Silifke'de selde can pazarı
Dün geceden bu yana bölgede etkili olan yağmur, ilçeye bağlı Susanoğlu Mahallesi’ndeki derenin taşmasına neden oldu.
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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 27 09 2017
10 Eylül 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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