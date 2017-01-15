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Silifke'ye Atatürk heykeli hediyesi

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Silifke'ye Atatürk heykeli hediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke Adalet Sarayı’na 3 metre 10 santimetre boyunda bir Atatürk anıtı hediye etti.

Silifke’de Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen bir deponun temizliği sırasında bulunan Atatürk anıtı, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından restorasyon işlemi yapıldıktan sonra Silifke Adalet Sarayı’nın girişine konumlandırıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtının Silifke Adalet Sarayı’na kazandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü, bu anlamlı hediye için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a teşekkürlerini iletti.

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