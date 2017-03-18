Şimdi veda ve hesaplaşma zamanı

Ekrandaki evlilik programlarına sonunda Meclis’in de el atmasıyla, yeni bir süreç başladı. Bu yayınların en önemli ismi Esra Erol, gözyaşları içinde önümüzdeki yıl bu programı yapmayacağını açıkladı. Dile kolay 10 yıldır yaptığı tek iş buydu! Çöpçatanlıklarını yaptığı mutlu çiftlerden, dünyaya gelen sevimli çocuklardan söz etti. Zuhal Topal, Seda Sayan gibi isimler de satır aralarında birbirlerine imalar göndererek, kendilerini aklamaya çalıştılar. Ortada bir ger- çek var ki, kimse diğerinden masum değildi, herkes bunun rantını yemenin peşinde oldu. Bu konuda köşe yazarları da birbirine düş- tü. KHK ile çok izlenen bir program türünün toptan yasaklanması, taraf ve karşı olanları da beraberinde getirdi, doğal olarak. Evet, bu programlar, kurgu hikayelerle izlenilirliğini artırdı ama evlilik kurumunu da ayaklar altına aldı. Ancak, bu durumun bir hizaya sokulmasının yolu KHK ile getirilen yasak mıdır, bu tartışılır.