Şimşek'ten Halkbank açıklaması

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Halkbank'ın bir başka bankaya devredileceği iddialarına ilişkin, "İlgisi yok, BDDK gerekli açıklamayı yapacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Halkbank'ın bir başka bankaya devredileceğine yönelik iddialara, "İlgisi yok, BDDK gerekli açıklamayı yapacak." dedi.

Şimşek, BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğiyle ilgili bazı çevrelerin, Halkbank'ın bir başka bankaya devredileceği yönündeki iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Söz konusu iddialara ilişkin Şimşek, "İlgisi yok, BDDK gerekli açıklamayı yapacak." yanıtını verdi.