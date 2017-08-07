Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu

Feghouli'yi İstanbul'a getirmeye hazırlanan Galatasaray'da Sinan Gümüş bu transfer sonrasında Benfica'ya gidecek.

Galatasaray, Sinan Gümüş ile yollarını ayırıyor… Geçen sezon Tudor’dan fazla forma şansı alamayan ve sezonun son maçında attığı gollerden sonra sevinmeyen Sinan, Benfica’ya 3.5 milyon Euro’ya transfer oldu.

Hürriyet’in haberine göre; Feghouli’nin gelişiyle rotasyonda şansı daha da azalacak olan Sinan, Portekiz ekibine imza atacak. Serie A’dan gelen tekliflere rağmen Benfica’da ısrar eden Sinan, yıllık 400 bin Euro alacak.