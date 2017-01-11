Sinan Meydan: Atatürk Anayasası'na değil, Abdülhamid Anayasası'na dönülüyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Bizim yapmak istediğimiz Atatürk Anayasası'na dönmektir' açıklamasına ünlü tarihçi - yazar Sinan Meydan'dan çok sert cevap geldi. Meydan, " Atatürk Anayasası'na değil, Abdülhamid Anayasası'na dönülüyor" ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa paketinin görüşülmeye başlandığı şu günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hükümet adına Meclis genel kurulundaki konuşmasında “bizim yapmak istediğimiz Atatürk anayasasına dönmektir” dedi. Bu sözler büyük tepki toplarken, ünlü tarihçi - yazar Sinan Meydan'dan Bozdağ'a çok sert bir cevap geldi. Twitter hesabından Bozdağ'a cevap veren Meydan, "Sayın Bozdağ! Atatürk Anayasası'na değil, Abdülhamid Anayasası'na dönülüyor. Başkanlık Anayasası,1876 Kanuni Esasisi’nden farksız" ifadelerini kullandı. İşte Meydan'ın attığı tweet: