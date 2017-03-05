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Sinan Oğan AA'ya ateş püskürdü!

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Sinan Oğan AA'ya ateş püskürdü!
MHP Genel Başkan Adayı Oğan, katıldığı etkinlikte saldırıya uğramasına ilişkin haberi 'protesto' olarak duyuran Anadolu Ajansı'na sert tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi'nin düzenlediği etkinlikte saldırıya uğradı.Oğan,  saldırıyı 'protesto' olarak duyuran Anadolu Ajansı'na sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan tepki gösterdi. 

Anadolu Ajansı da resmi Twitter hesabı üzerinden Sinan Oğan'a "Şimdi sinirlisiniz. Haberin linki burada, sakinleşince okursunuz. Anlamazsanız döner tekrar okursunuz" diyerek yanıt verdi. Bu cevap sonrasında Sinan oğan sosyal medya hesabından Anadolu Ajansı’ndan da sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a seslendi.

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