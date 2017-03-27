Sinan Oğan: AKP'ye tetikçilik yapmaya utanmıyor musunuz?

MHP Genel Başkan adayı Oğan, Yozgat'ta kendisine yapılan saldırının ardından çok sert bir açıklama yaptı. MHP Genel Merkezi'ni hedef alan Oğan, "AKP'ye tetikçilik yapmaya utanmıyor musunuz?" dedi.