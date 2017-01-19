Sinan Oğan Başkanlığa karşı propaganda başlattı

MHP Genel Başkan Adayı Oğan, sosyal medyada Başkanlık sistemine karşı propaganda başlattı.

Devlet Bahçeli sadece anayasa değişikliğine ‘evet’ demekle yetinmeyip, referandumda da anayasa değişikliğine onay vereceğini açıklayarak ülkücü tabanda büyük bir hayal kırıklığıyla birlikte kızgınlığa sebep oldu.

MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan tarafından medyaya sürülen 'Başkanlığa hayır' içerikli video, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Sinan Oğan neden böyle bir video hazırladıklarını ve anayasa değişikliği paketine karşı nasıl bir ‘hayır’ kampanyası yürüttükleri ile ilgili Deutsche Welle’ye açıklamalarda bulundu.

BAŞKANLIK SİSTEMİ MHP'Yİ YOK EDİYOR

MHP yönetiminin seçim vaatlerine sadık kalmadığı ve ülkücü camianın iznini almadan anayasa değişikliği paketine evet oyu verdiğinden yakınan Oğan, “Başkanlık sistemi 2 partili bir sistem öngörüyor ve MHP’yi yok ediyor. Bir federasyon yaratıyor. MHP, ölümüne federasyona karşıdır” diye konuştu. MHP yönetiminin “Erdoğan’ın yaptıklarının hesabını soracağız” diyerek ülkücü tabandan oy aldığını ancak sözünde durmadığını söyleyen Oğan, “Mevcut MHP yönetimi ülkücü tabanın yüzde 10’unu falan temsil ediyor. MHP yönetiminde olmalarının en açık sebebi, iktidardan aldıkları hukuk desteğidir” diye devam etti.

Milliyetçi – Ülkücü Hareketin bütünüyle anayasa değişikliğine karşı çıktığını anlatan Oğan, nasıl bir kampanya içinde olduklarını şöyle açıkladı:

HERKESE 'HAYIR' DEDİRTECEĞİZ

“Bizler yüzde 90 olarak –hayır-kampanyası yürütüyoruz. Basın bize olağanüstü bir karartma uyguluyor. Televizyonları bize kapatarak ülkücü tabanın –hayır-ını engellemeye çalışıyorlar. Ancak biz sosyal medya, telefonlar, toplantılar ve özel mitinglerimizle hayır kampanyamızı başlattık ve yoğun ilgi görüyoruz. Göreceksiniz büyük bir sürpriz yaşanacak ve ülkücü taban MHP yönetiminin evet’ini hayır’a çevirecek. Video sadece bir başlangıç. Bizim şahıslarla işimiz yok, -başkanlık kötüdür, Tayyip Erdoğan da kötüdür- gibi bir formülle ilerlemiyoruz. Anayasa değişikliğinde cumhurbaşkanına verilen yetkiler kimin eline geçerse geçsin ülkenin makul bir yönetiminin olmadığını söylemeye çalışıyoruz. Göreceksiniz, herkese hayır dedirteceğiz.”