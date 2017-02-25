Sinan Oğan hangi illere gidecek?

MHP Genel Başkan adayı Oğan, basında çıkan yanlış haberler üzerine referandumdaki yol haritasını açıkladı.

MHP Genel Başkan adayı Dr. Sinan Oğan, referandumda izleyeceği stratejiyle ilgili açıklama yaptı.

Haber 3 Hilal’e konuşan Oğan, tüm MHP Genel Başkan adaylarının yaklaşık 15 ile 20 ile gideceğini söyledi.

Sinan Oğan'ın ziyaret edeceği iller şöyle:

“Edirne, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa, Antalya, Burdur, Isparta, Ankara, Yozgat, Eskişehir, Osmaniye, Hatay, Samsun, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır.”

Gezi tarihleri ile ilgili planlama çalışmaları sürerken, fırsat bulunursa başka iller de ziyaret kapsamına alınacak.

MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan, yaptığı açıklamada “Ankara’daki bu güçlü sesi, Anadolu’ya, Türkiye’nin 81 vilayetine ve fırsat bulursak ayrıca Avrupa’ya da taşıyacağız” ifadelerini kullandı.