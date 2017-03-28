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Sinan Oğan hukuki yollara başvuruyor

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Sinan Oğan hukuki yollara başvuruyor
MHP Genel Başkan adayı Oğan, katıldığı televizyon programında Yozgat'ta kendisine yapılan saldırıyı değerlendirdi. Hukuki yollara başvuracağını söyleyen Oğan, "Vali, Emniyet Müdürü ve Hollandalı Bekir bu saldırıyı kabullenmiştir" dedi.

KRT'de Çağlar Cilara'ya konuşan MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan, Yozgat'ta kendisine yapılan saldırıyla ilgili Adalet Bakanı, Yozgat Valisi ve Yozgat Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunacak.

'Hayır' çalışması için gittiği yerlerde saldırılara uğrayan Sinan Oğan, son olarak Yozgat'ta öfkeli bir kalabalığın hedefi oldu. 

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ın, Oğan'a yapılan saldırıları demokratik tepki olarak değerlendirmesi gündeme gelmişti. Şimdiye kadar Adalet Bakanı, vali ve emniyet müdürünün saldırıları kınamaması üzerine Oğan harekete geçerek suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

SALDIRIYI KABULLENDİLER

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Oğan, "Hem Adalet Bakanı hakkında, hem emniyet müdürü hakkında, hem de vali hakkında görevi kötüye kullanmak, suçu ve suçluyu övmekten suç duyurusunda bulunacağım, onun hazırlığını yapıyoruz. Ne vali, ne emniyet müdürü, ne de Hollandalı Bekir, 'bu yapılan saldırıyı kınıyorum, ayıptır, böyle şey olur mu' diyememiştir daha. Hukukta bunun karşılığı şudur; bu suçu kabullenmişlerdir, bu suça iştirak etmişlerdir, bu suçun ortağı durumundadırlar. Saldırının başladığı anı iyi gözlemledim, orada göstermelik bir polis tedbiri var. O bölgeye yığılmış yaklaşık 150 tane saldırgan var. Polislerin sağından solundan atlayarak rahat bir şekilde bize ulaştılar ve saldırmaya başladılar, polis hiçbir şey yapmadı, sadece izledi. Bizim arkadaşlarımız bu insanları geri püskürtünce devreye girdi" diye konuştu.

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