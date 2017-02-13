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Sinan Oğan Kanal 3 Hilal için stüdyo kuruyor

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Sinan Oğan Kanal 3 Hilal için stüdyo kuruyor
MHP Genel Başkan Adayı Oğan, Youtube kanalı 3 Hilal'in kapatılmasının ardından stüdyo kurmak için harekete geçti.

MHP Genel Başkan Adayı Dr. Sinan Oğan, youtube kanalı Kanal 3 Hilal’in kapatılmasının ardından kendilerine karşı büyük bir baskının devreye girdiğini dile getirmişti.

Sinan Oğan, bir diğer Genel Başkan Adayı Meral Akşener'in geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirdiği ‘Milli İradeye Saygı’ toplantısında elektriklerin kesilmesine ve toplantının engellenmesine de büyük tepki göstermişti.

YENİ STÜDYO GELİYOR

Bugün ihraç talebiyle disipline sevk edilen Sinan Oğan, sosyal medya hesabından mücadelelerini yılmadan devam ettireceklerini ortaya koyan bir fotoğraf paylaştı.

MHP Genel Başkan Adayı Oğan, takipçilerine yeni kanal müjdesi verdi. Oğan, paylaşımında yeni bir stüdyo kurduklarını belirtirken, çalışmalar sırasında bizzat işlerin başında olduğunu fotoğraflarla ortaya koydu.

İşte o paylaşım;

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