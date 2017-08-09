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Sinan Oğan MHP'den umutlu!

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Sinan Oğan MHP'den umutlu!
Sinan Oğan, sosyal medya hesabından Türkiye'deki siyasi atmosferle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Siyasete MHP'de devam edeceğini açıklayan Sinan Oğan, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

MHP'deki değişim ihtimaline ilişkin attığı tweetler dikkat çeken Oğan, oyunların ancak Milliyetçi Hareket Partisi ile bozulabileceğini savundu.

İşte Sinan Oğan'ın paylaşımları:

1- Başkanlık/parlamento seçimlerinin olağanüstü bir durum olmadığı sürece erkene alınacağını düşünmüyorum. Erken seçim AKP'nin işine gelmez!

2- Ancak aynı şeyi "Yerel Seçimler" için söyleyemem. 2018 Ekim'inde yerel seçimlere hazır olmak lazım. Seçim çalışmaları başladı bile...

3- Yerel seçimlerden önce MHP'de bir değişim yaşanmaz ise (inşallah yaşanacak) Türkiye iki partili sisteme yerel seçimlerle geçmiş olur...

4- Yerel seçimlerdeki en önemli bir diğer konu da yeni bir "Cem Uzan" faktörünün olup olmayacağı hususudur.

5- Süreçte konuşulacak konuların başında ve bütün hesapların arkasınsa yerel seçimlerle Türkiye'nin iki partili sisteme geçirilmesi olacak.

6- Bütün bu oyunları ancak yenilenmiş Lider kadrolarıyla şaha kalkmaya hazır bir MHP ile bozmak mümkündür...

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