Sinan Oğan: Midem bulanıyor!
MHP Genel Başkan Adayı Oğan, sosyal medya hesabından haksız şekilde yükselen ve devlet imkanlarını art niyetli kullanan AKP'lileri hedef aldı.
MHP Genel Başkan Adayı Dr. Sinan Oğan, sosyal medya hesabından çok sert bir paylaşımda bulundu.
Hükümete yakınlaşarak, iktidarın desteğinden rant sağlama çabasında olanlara çok sert tepki gösteren Oğan, "Haram parayla cebi dolanlar, yandaş bürokrasinin gücüyle şımaranlar AKP yöneticisi olup devlet imkanıyla üstten bakanlar midemi bulandırıyor" ifadelerini kullandı.
İşte Oğan'ın paylaşımı:
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