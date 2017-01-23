Bugünkü YENİÇAĞ »

Sinan Oğan: Midem bulanıyor!

»
Sinan Oğan: Midem bulanıyor!
MHP Genel Başkan Adayı Oğan, sosyal medya hesabından haksız şekilde yükselen ve devlet imkanlarını art niyetli kullanan AKP'lileri hedef aldı.

MHP Genel Başkan Adayı Dr. Sinan Oğan, sosyal medya hesabından çok sert bir paylaşımda bulundu.

Hükümete yakınlaşarak, iktidarın desteğinden rant sağlama çabasında olanlara çok sert tepki gösteren Oğan, "Haram parayla cebi dolanlar, yandaş bürokrasinin gücüyle şımaranlar AKP yöneticisi olup devlet imkanıyla üstten bakanlar midemi bulandırıyor" ifadelerini kullandı.

İşte Oğan'ın paylaşımı:

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İsmet Özel'den "Milliyetçiliği ayaklar altına aldık" sözlerine sert tepkiİsmet Özel'den "Milliyetçiliği ayaklar altına aldık" sözlerine sert tepkiEski Bakan'dan başkanlık tepkisi!Eski Bakan'dan başkanlık tepkisi!Sinan Oğan: Midem bulanıyor!Sinan Oğan: Midem bulanıyor!MEB'de AKP'li Başkandan torpil skandalıMEB'de AKP'li Başkandan torpil skandalıCHP meydanlara iniyor!CHP meydanlara iniyor!Anayasa satrancı nasıl bitecek?Anayasa satrancı nasıl bitecek?Ülkücüler Nihat Ağabeylerini uğurladıÜlkücüler Nihat Ağabeylerini uğurladıMHP'ye yaptığınız kötülüğün farkında mısınız?MHP'ye yaptığınız kötülüğün farkında mısınız?Bahçeli’den "hayır"cılara hakaret!Bahçeli’den "hayır"cılara hakaret!MHP'de 'Başkanlık' çatlağı büyüyorMHP'de 'Başkanlık' çatlağı büyüyor
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti