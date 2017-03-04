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Sinan Oğan'a saldırı!
Sinan Oğan'a saldırı!
MHP Genel Başkan adayı Dr. Sinan Oğan'a konuşma yaptığı sırada fiziki saldırıda bulunuldu.
04 Mart 2017 Cumartesi 16:12
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