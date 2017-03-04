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Sinan Oğan'a Saldırı!

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Sinan Oğan'a Saldırı!
MHP Genel Başkan adayı Oğan, "hayır" konuşması yaptığı salonda saldırıya uğradı.

MHP Genel Başkan adayı Dr. Sinan Oğan, hayır çalışması kapsamında konuşma yaptığı Bahçeşehir Üniversitesi'nde saldırıya uğradı. Saldırgan Oğan'ın konuşma yaptığı kürsüye saldırarak, Bahçeli lehine slogan attı. Saldırı sonrasında ortalık bir anda karışırken, provokatör etkisiz hale getirildi.

Oğan'ın saldırıyı yara almadan atlattı. 

KONUŞMASINA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Saldırgan, etkisiz hale getirildikten sonra güvenlik güçlerine teslim edildi. Olaydan kısa bir süre sonra devrilen kürsü yerine konuldu ve Oğan konuşmasına kaldığı yerden devam etti. 

Oğan, saldırı sonrasında Balgat'a dolaylı gönderme yaparak şunları söyledi: “Bu genç arkadakışımızı kandırıp buraya gönderenler partimize zarar veriyor” dedi. 

AKŞENER'DEN TEPKİ

Sinan Oğan'a yapılan saldırıya MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Sn Sinan Oğan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.Referandumda evet diyenlere herşey mübah,hayır deme hakkını kullanana saldırı" ifadelerini kullandı.

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