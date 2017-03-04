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Sinan Oğan'dan Bahçeli'ye sert çıkış

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Sinan Oğan'dan Bahçeli'ye sert çıkış
MHP Genel Başkan adayı Oğan, katıldığı canlı yayında Bahçeli'ye yüklendi. 'Cumhuriyet'in bekası' için 'evet' dediğini söyleyen Bahçeli'ye sert çıkan Oğan, "Cumhuriyet'in TC'sini biz mi kaldırdık? Bu iktidar kaldırdı" dedi.

MHP Genel Başkan adayı Dr. Sinan Oğan, FOX TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya'nın sunup yönettiği Çalar Saat programının konuğu oldu.

Başkanlık sistemini değerlendiren Oğan, Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi.

İşte Oğan'ın açıklamaları:

DEVLETİN BEKASI İÇİN 'HAYIR'

"Bu meseleyi Türk milliyetçileri olarak ele aldığımızda devletin bekası için diyoruz ki; devletin bekası için hayır.

Devlet Bahçeli ortaya bir formül çıkardı. Dedi ki; ‘devletin bekası için ‘evet’ diyoruz. Türklüğün bekası için Recep Tayyip Erdoğan’a ‘evet’ diyoruz.'

Biz de diyoruz ki; Türkçülüğü ayaklarımın altına aldım diyenlere karşı biz ‘hayır’ diyoruz.

CUMHURİYET'İN TC'SİNİ BU İKTİDAR KALDIRDI

‘Devletin bekası için’ diyor; 15 senede paralel devlet yarattı bu iktidar. Bunun için ‘hayır’ diyoruz.

Bahçeli ‘Cumhuriyet’in bekası için ‘evet’ diyoruz’ diyor.

Cumhuriyet’in TC’sini biz mi kaldırdık? Bu iktidar kaldırdı.”

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