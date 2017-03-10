Sinan Oğan'dan Bozdağ'a: Siz de mi FETÖ'cüsünüz?

MHP Genel Başkan adayı Oğan, 'hayır' diyen Türk milliyetçilerine yapılan saldırıları 'tiyatro' olarak niteleyen Bakan Bozdağ'a çok sert çıktı. Bozdağ'a seslenen Oğan, "Madem bunlar FETÖ'cü, bunlar tiyatro. Sorgulasana! Sen de mi FETÖ'cüsün?" dedi.

Referandum çalışmalarına İstanbul'da devam MHP Genel Başkan adayı Dr. Sinan Oğan, Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Referandum sürecini ve 'hayır' diyen Ülkücülere yapılan saldırıları değerlendiren Oğan; Valilere, bürokratlara ve 'hayır' diyenlere fiili saldırıda bulunanlara seslenerek "bu devran dönecek" mesajı verdi.

İşte Sinan Oğan'ın açıklamaları:

BU DEVRAN DÖNECEK!

"Salon bastıranlar sizlere sesleniyorum; 17 Nisan sabahı yüz yüze bakacağız. Bu devran dönecek! O zaman bugün yaptıklarınızdan pişman olacaksınız. Bu kraldan çok kral kesilen ‘hayır’ın üzerinde baskı kuran, Valilere, bürokratlara sesleniyorum; bu devran dönecek! Bunların hepsinin hesabı sorulacak.

CUMHURİYET'E ALERJİSİ OLANLARA 'HAYIR' DİYORUZ

Diyorlar ki 'millet için evet diyeceğiz.' Ben de soruyorum; ‘evet’ diyeceğiniz insan milletin ağzını bir defa ağzına almadı, ‘Türk milleti’ diyemedi! Bunun için ‘hayır’ diyoruz.

Diyorlar ki; ‘devlet için evet diyoruz.’ Adamlara ülkeyi teslim ettik. 2002’de bunlar iktidara geldiğinde bir tek devlet vardı. 15 Temmuz’a kadar ne yaptılar ne ettiler devletin içinde paralel devlet peydah ettiler. Bunun için ‘hayır’ diyeceğiz.

Diyorlar ki; ‘Cumhuriyet için evet diyeceğiz’. Biz de diyoruz ki; TC’yi bunlar kaldırdı, Cumhuriyet’e bunların alerjisi var, bunun için ‘hayır’ diyeceğiz!

YAPILAN SALDIRILAR TİYATROYSA NİYE ARKA KAPIDAN SALIYORSUNUZ?

Birisi çıkmış tiyatro diyor, birisi çıkmış tezgah diyor. Buradan huzurunuzda Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’a çağrıdır; sayın Bekir Bozdağ bu saldırıları yapanlar FETÖ’cüyse, bunlar bir tiyatroysa, bunları niye arka kapıdan salıyorsun? Madem bunlar FETÖ’cü, bunlar tiyatro, sorgulasana? Sen de mi FETÖ’cüsün, İstanbul savcısı da mı FETÖ’cü?"