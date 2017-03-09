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Sinan Oğan'dan Habertürk'e çok sert tepki

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Sinan Oğan'dan Habertürk'e çok sert tepki
MHP Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan, Habertürk televizyonunda Milliyet yazarı Nagehan Alçı’nın kendisine “Irkçı” demesi üzerine yayına bağlanmak istediğini ancak kanalın yayına almadığını söyledi.

MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan, Habertürk'te kendisine hakaret edilmesi üzerine canlı yayına bağlanmak istedi. Kanakı arayan Oğan'a "Yayına alamayız, emir büyük yerden" cevabı verildi. Bu gelişme üzerine Oğan, twitter hesabından açtı ağzını yumdu gözünü.

Oğan’ın paylaşımları şöyle:

Biraz şerefli olun. Sabahtan beri konuklarınız bize hakaret ediyor. Telefonda ile söz hakkı verin! Ekranınıza çıkardığınız Nagehan Alçı bize "Irkçı" dedi bu söz hakkı doğurmayacak da ne doğuracak?

Sizin yaptınız yargısız infazdır. Gücü özgürlüğünde demeyin, gücü yalakalığında deyin. Yazıklar olsun size.

Programınızda söylenen "Sinan Oğan Irkçıdır" sözü cevap hakkı doğurmayacak da ne doğuracak?

Balçiçek hanım konuklarınız sabahtır bize hakaret ediyor tek kelime etmediniz? Söz hakkımı gasbediyorsunuz.

Şimdi @HaberturkTV nin sahibi Ciner grubu devletten ihale alıyor diye bu kadar yalakalık ve söz hakkı vermemek!

@HaberturkTV nin sahibi Ciner Grubu bize söz hakkı verdiğinde AKP'nin ballı ihalelerini keseceğinden korkuyor.

Devletten ihale alıp ekranlarınızdan muhaliflere hakaret ettirmek mi adamlığınız! 

Sizin yandaşlığınıza, habercilik anlayışınıza tükürmek bile fazla. Sizi Allaha havale ediyorum.

Kabataş yalanlarınızı bu millet gördü, Alo Fatihlerinizi bu millet gördü. Devran dönecek elbet…

Sizin yaptınız yargısız infazdır. Gücü özgürlüğünde demeyin, gücü yalakalığında deyin. Yazıklar olsun!

Ciner grubu olarak AKP'den ihale alıp bize karşı yargısız infaza susmanızı bu millet unutmayacak! 

Artık Türk milleti sizin sloganınızı @HaberturkTV Gücü Yalakalığında olarak değiştirecektir.

Biliyoruz patronunuz işini kaybetmesin diye talimat almışsınız konuk alamıyorsunuz. Hakaret ettirmek nedir? 

Habertürk GücüYalakalığında

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