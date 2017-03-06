Sinan Oğan'dan MHP'li başkanlarla ilgili çarpıcı iddia

MHP Genel Başkan adayı Oğan, medyascope yayınında referandum sürecini değerlendirdi. Çarpıcı bir iddiada bulunan Oğan, "şuan 'evet' diyen İl ve İlçe Başkanları sandıkta 'hayır' diyecek" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan adayı Dr. Sinan Oğan, Medyascopetv özel yayınında Fırat Fıstık'ın sorularını yanıtladı.

Referandum sürecini değerlendiren Oğan, çarpıcı bir iddiada bulundu.

İşte Oğan'ın açıklamalarından önemli kısımlar:

'EVET' DİYEN İL VE İLÇE BAŞKANLARI SANDIKTA 'HAYIR' DİYECEK

'Evet' diyen İl Başkanları ile özel sohbetlerimizde şunu ifade ediyorlar; "Şu an İl veya İlçe Başkanlığında kalmak için 'evet' demek zorundayız. Yoksa bizi hemen görevden alırlar, fesh ederler. O sebeple ama bizim elimiz sandıkta 'evet'e gitmez" diyorlar.

MHP TABANININ YÜZDE 90'I 'HAYIR' DİYOR

Ben ilk günkü anketlerde çok atıp tutuyordu AKP'li anketçiler, şu an hiçbirinin sesi çıkmıyor. Saha gözlemime dayanarak ifade ediyorum, üniversite yıllarında anket şirketlerinde çalışıp bir taraftan da okuyan, işin o tarafını da bilen birisi olarak söylüyorum, sahadaki gözlemimde kolay kolay yanılmam, MHP tabanının yüzde 90'ı 'hayır' diyecek.

BAŞKANLIK SİSTEMİNDE CHP'NİN YERİNE HDP ANA MUHALEFET OLUYOR

Referandumdan ne sonuç çıkacağı MHP'nin kaderini belirleyecektir. Bu MHP olduğu için değil. Bu MHP'nin kapanması meselesi değildir. Sistem meselesidir. İki partili sistem gelmezse Türkiye'ye Başkanlık sistemi çalışmaz, işlemez. Dört partili sistemde 3 parti anlaşırsa Başkan'ın bütün fonksiyonları havada kalır. Bu sebeple iki partili sisteme mecburen indirmek zorundalar. Bunu nasıl yapacaklar? Dar bölge veya daraltılmış bölge adı altında siyasi partiler kanununda değişiklik yaparak sağlayacaklar. Dar bölge sistemi kabul edilirse, CHP ana muhalefet partisi niteliğini yitiriyor, HDP ana muhalefet partisi oluyor.