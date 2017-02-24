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Sinan Oğan'dan referandum açıklaması

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Sinan Oğan'dan referandum açıklaması
MHP Genel Başkan adayı Oğan, sosyal medya hesabından referandumla ilgili açıklamalarda bulundu. AKP'nin her zamanki taktiklerinin bu sefer işe yaramadığını söyleyen Oğan, "AKP'nin kolay sonuç alacağı günler geride kaldı" dedi.

MHP Genel Başkan adayı Dr. Sinan Oğan, Twitter hesabından referandum sürecini değerlendirdi.

Referandum sürecinde Başkanlık sistemine 'hayır' diyenlerin daha akıllı hareket ettiğini savunan Oğan, AKP'nin ne yapacağını şaşırmış durumda olduğunu ifade etti.

İşte Sinan Oğan'ın açıklamaları:

"AKP'nin her defasında el attığı ve kolay netice aldığı "ötekileştirmek, kutuplaştırmak, teröristlerle yan yana göstermek" taktiği çöktü. İlk defa bir seçimde AKP tam bir strateji oturtamadı. Ötekileştirme taktiğinin ters tepmesi üzerine AKP ne yapacağını şaşırmış durumda. Bu defa Hayır diyen muhalefet AKP'nin bu taktiğini gördü ve bu oyuna düşmedi. Bu sebeple de AKP'de ciddi bir panik hali mevcut... Artık AKP'nin kolay sonuç alacağı günler, tahterevalli siyasetiyle sonuca gittiği günler geride kaldı. Bu seçimde muhalefet daha akıllı!" 

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