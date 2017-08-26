Sinan Oğan'dan 'Yeni Parti' açıklaması

Sinan Oğan, Akşener önderliğinde kurulacak 'Yeni Parti'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat Hafta Sonu programında İlker Karagöz’ün konuğu olan Sinan Oğan, siyasi geleceği ve 'Yeni Parti'yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Siyasete MHP'de devam edeceğini açıklayan Oğan, "en yakın zamanda partime geri döneceğim" dedi.

“A planımız da, B planımız da Milliyetçi Hareket Partisi’nde mücadeledir”

Hiçbir yere gitmediğini, durduğu yerde olduğunu ve dün ne diyorsa bugünde aynısını söylediğini dile getiren Sinan Oğan “A planımız da B planımız da C planımız da Milliyetçi Hareket Partisi’nde mücadeledir. Hiçbir zaman burada bir şansımı deneyeyim diye bir tutumum olmadı, yeni bir parti kurarım veya mevcut bir partiye giderim de demedim.”

“En yakın zamanda partime geri döneceğim”

İhracına ilişkin soruyu yanıtlayan Sinan Oğan, “Milliyetçi Hareket Partisi beni ikinci defa ihraç etti. İlk seferinde geri gelmiştik. İkinci ihraç da ilki gibi haksız hukuksuzdur. Maalesef bir takım hakimlere verilen talimatlarla bu ihracımın kararını birinci kademe mahkemesi verdi. Ancak bizim üst mahkemeye müracaat etme hakkımız var, ayrıca anayasa mahkemesine müracaat etme hakkımız var ve biz bu haklarımızı kullandık. İnşallah en yakın zamanda yine mahkeme yoluyla partime geri döneceğim.” dedi.

“Herkes yuvasına, Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönecektir”

Yaklaşan MHP kongresine ilişkin olarak Sinan Oğan ”Eylül içerisinde bütün il ve ilçe kongrelerimiz tamamlanır, Kasım ayında da büyük kongremiz yapılır. İnşallah o gün de Milliyetçi Hareket Partisi’nin yeniden şaha kalkacağı gün olacaktır. Yarın Milliyetçi Hareket Partisi’nde bu değişimi sağladığımızda artık Türkiye’nin yeni parti arayışları anlamını yitirecektir ve herkes yuvası olan Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönecektir.” dedi.

“Siyaset sabır işidir”

İlker Karagöz ile röportajında “Siyaset sabır işidir” diyen Sinan Oğan, “Öncelikle biz Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki liderlik mücadelemizi sürdüreceğiz ve sabrın sonunda da bu mücadeleyi kazanacağız inşallah. Bizim burada kalmamız Milliyetçi Hareket Partisi’ne olan umutları yeşertiyor.”

“İlk başlatan bizdik, son noktayı biz koyacağız!”

MHP’den istifa eden Koray Aydın’ın “Bu yönetim ile MHP, AKP’nin içerisinde eriyor. Yeni oluşum içerisinde bu yüzden varım.” sözleriyle ilgili olarak Sinan Oğan, “MHP'nin herhangi bir parti içinde erimesini engellememin yolu Milliyetçi Hareket Partisi’ni terk etmek değil, Milliyetçi Hareket Partisi’ne sahip çıkmaktır. Ben Milliyetçi Hareket Partisi’ne, onun misyonuna, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in mirasına sahip çıkmak için buradayım. Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki mücadeleyi ilk başlatan bizdik nasip olursa son noktayı da biz koyacağız. Bu değişimi gerçekleştireceğiz ve bunun dışındaki alternatiflere gerek kalmayacaktır.”

“Tercihlerine saygı duyuyorum”

Yeni parti hazırlığında olan isimlere başarılar dileyen Sinan Oğan, “Hepsi bizim beraber mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız. Onlar tercihini yeni partiden yana kullandılar. Tercihlerine saygı duyuyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Çok erken buldum. Şunun şurasında kurultayımıza birkaç ay kaldı. Keşke arkadaşlarımız biraz daha bekleselerdi olmazsa ondan sonrasına baksalardı…”

“MHP’nin taklidi olacaklarsa MHP zaten burada duruyor”

Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı olma ihtimalinin sorulması üzerine Sinan Oğan “Buna seçmen karar verir. Öncelikle anladığım kadarıyla her siyasi parti kendi adayını çıkaracak. Bu şu demektir; ilk turda herkes kendi adayına çalışacak. Tabi ikinci tura kalmak lazım. Bu durumda Meral Akşener’in ikinci tura kalıp kalamayacağını bilemiyoruz. Yeni kurulacak parti hangi sosyolojik tabana oturacak, kurucular kurulu kim olacak bilmiyoruz. Şu an bildiğimiz sadece MHP’deki mücadeleden kopan üç arkadaşımız. Başka kimler olacak, bu partinin felsefesi ne olacak, iktidar salvolarına nasıl direnecek bilmiyoruz.”

“Değişimden sonra MHP’nin müstakbel Genel Başkanı 2019’un genç, dinamik ve güçlü bir Cumhurbaşkanı adayı olacaktır”

2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin bir başka faktör daha olacağını dile getiren Sinan Oğan, “Değişimi gerçekleştirdiğimiz takdirde Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel başkanının güçlü bir cumhurbaşkanı adayı olacağını da unutmamak lazım. MHP genel başkanını değiştirdiği gün MHP’nin müstakbel yeni genel başkanı ‘haddini bilen’ değil 2019’un genç, dinamik ve güçlü bir cumhurbaşkanı adayı olacaktır” dedi.