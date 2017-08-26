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Sinan Oğan'dan 'Yeni Parti' açıklaması

Sinan Oğan'dan 'Yeni Parti' açıklaması
Sinan Oğan, Akşener önderliğinde kurulacak 'Yeni Parti'yle ilgili açıklamalarda bulundu.
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