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Singapur'dan inek ithalatında vergi sıfırlandı!

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Singapur'dan inek ithalatında vergi sıfırlandı!
Singapur'dan düve ve inek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.

Bakanlar Kurulu, Singapur'dan ithal edilen bir çok tarım ve sanayi ürünü ithalatında gümrük vergisi oranlarını yeniden belirledi. 

Buna göre, 0102.21.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) düve (doğurmamış dişi sığır) ile 0102.21.30.00.00 GTİP'li inek ithalatında gümrük vergisi yüzde 0 olarak uygulanacak.

Gümrük vergisi ağırlığı 400 kg'ı geçen erkek ve dişi danalar için yüzde 26, bazı radyal dış lastiklerde yüzde 3.9 olarak belirlendi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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