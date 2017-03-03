Sınıra askeri sevkiyat
Çeşitli illerdeki askeri birliklerden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcıları ile tırlardan oluşan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı.
Çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Elbeyli ilçesine getirildi.
Güvenlik önlemleri altında sevk edilen silah ve askeri teçhizatın, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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