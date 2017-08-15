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Sınırda 965 kişi yakalandı

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Sınırda 965 kişi yakalandı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan toplam 965 kişi yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye-Türkiye arası yasa dışı sınır geçişinde bulunan toplamda 727 kişi yakalanırken, yapılan müdahaleler sonucunda 3 bin 930 adet paket sigara ele geçirildi.Türkiye-Yunanistan sınırı arasında yasa dışı sınır geçişinde bulunmak isteyen toplamda 192 kişi yakalandı. Türkiye- Bulgaristan sınırında ise yasa dışı sınır geçişi yapmak isteyen 46 kişi yakalandı.

Öte yandan hudut birliklerinin operasyonunda Türkiye-İran sınırında 19 bin 80 adet paket sigara ele geçirildi. 

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