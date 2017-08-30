Bugünkü YENİÇAĞ »

Sınırda gurbetçi ayıbı

»
Sınırda gurbetçi ayıbı
Yaz tatillerini ana vatanda geçirdikten sonra çalıştıkları ülkelere dönmek için geldikleri Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturan Türkler’in yol kenarına attıkları çöpler, karayolları ve Edirne Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Yaz tatillerini Türkiye’de geçiren Avrupa’da yaşayan Türkler’in karayoluyla dönüş yolculuğu devam ediyor. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak için gelen Türkler’e ait araçlar gümrük sahası dışında yaklaşık 2.5 kilometre kuyruk oluşturdu. Taşıdıkları ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için gelen TIR araçları ise, Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda 15, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda da 6 kilometre kuyruğa neden oldu. Gurbetçilerin günlerden bu yana süren kuyruklarının ardından yol kenarlarına attıkları çöplermedya ve sosyal medya da büyük tepkilere neden oldu.

Uluslararası niteliğindeki Kapıkule yolu orta refüjünde biriken çöpler için karayolları ekipleri bu sabahtan itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Yaklaşık 5 kilometrelik mesafede bulunan çöpler karayolları ekiplerinin yanı sıra, Edirne Belediyesi temizlik ekiplerince temizlendi. Edirne Belediye Meclis üyesi Mahmut Keskin, Avrupa’ya dönen Türkler’in bıraktığıçöplerin temizlenmesinin karayolları sorumluluğunda olduğunu söyledi. Keskin, şöyle dedi:

"Belediye Başkanımız Recep Gürkan’ın talimatıyla burada bulunan çöpleri destek vermek için temizlik çalışmalarına 12 personelle yardım ediyoruz. Karayolları ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı’ndan itibaren bizde diğer taraftan çöpleri temizliyoruz. El birliği ile kısa sürede çöpler tamamen temizlenmiş olacak."

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan son 48 saatte 7 bin 81 araç çıkış yaparken, Trakya gümrüklerinden toplam 18 bin 622 araçla 81 bin 986 kişinin çıkış işlemi yapıldı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!Sınırda gurbetçi ayıbıSınırda gurbetçi ayıbıİsmail Kahraman'dan Atatürk'süz 30 Ağustos mesajıİsmail Kahraman'dan Atatürk'süz 30 Ağustos mesajıMedya Arkası (30.08.2017)Medya Arkası (30.08.2017)'Evim adliyenin karşısında' deyip tahliye istedi'Evim adliyenin karşısında' deyip tahliye istediDevlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ettiDevlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ettiTIR otobüse çarptı: 6 yaralıTIR otobüse çarptı: 6 yaralıŞaşmaz'ın cenazesinde büyük ayıpŞaşmaz'ın cenazesinde büyük ayıpBüyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer BayramıBüyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer BayramıHava Kuvvetleri pilot açığını böyle kapatacak!Hava Kuvvetleri pilot açığını böyle kapatacak!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti