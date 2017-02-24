Sıra ülkücüleri kafakola almaya geldi

Evet çıktığı takdirde devletin ve milletin bütün yetkileri tek adamın ellerine ve keyfine teslim edilecek, Hayır çıktığı takdirde ülkemiz rahat bir nefes alacak. Türkiye'yi yönetenler şimdi büyük bir korku içerisinde. Hayır çıkarsa ne yapacaklarını, ne diyeceklerini, nasıl hesap vereceklerini bilemiyorlar... Ve korkuyorlar. Sadece iktidar kesimi değil, aynı korkuyu bu işe çanak tutan, yıllardan beri iktidarın payandası olan Bay Devlet Bahçeli de yaşıyor.

(...)

Bu halk oylamasında en önemli rolü MHP'nin yurtsever ülkücüleri oynayacak. Bay Bahçeli o kesimi ikna edemedi. Ülkücülerin büyük çoğunluğunun Hayır oyu vermesi bekleniyor. Sonucu büyük ölçüde onların oyları belirleyecek.

Yurtsever ülkücülerden oluşan MHP tabanı Türk milliyetçisidir. Sandığa gittiklerinde herhalde "Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık" diyenlere oy vermemeleri gerekir.

(...)

İşte o yüzden Bay Binali Yıldırım Meclis kürsüsüne çıkıp eliyle Bozkurt işareti yapmak zorunda kaldı. Bugüne kadar böyle bir şey yapmış, ya da aklının köşesinden geçirmiş miydi!

(...)

Ülkücüler bu basit oyuna gelir mi, bu tuzağa düşer mi? Hiç sanmıyorum...

Emin Çölaşan Sözcü

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Bahçeli, kendine güveniyorsa

Muhaliflerin hakkına saygı duymalı

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Başbakan Yıldırım, Bozkurt işareti yapıyor ve MHP'ye-Bahçeli'ye her fırsatta teşekkür ediyor.

Bahçeli ise Ak Parti ne derse, ne yaparsa müthiş uyum içinde. Yani o söz edilen "çift başlılık" demek ki "yeni anayasa olmadan da, hatta 2 ayrı parti arasında bile" hiç söz konusu değil.

Görüntüye bakınca insan "Bahçeli madem ki 'bir koalisyonu da rahatça götürecek kadar uyumlu' olacaktı, neden çözümsüzlüğüyle ülkeyi yeni bir seçime, partisini 4'üncü parti olmaya sürükledi" diye düşünüyor.

Bunu bir ara halka, özellikle partisinin tabanına açıklaması beklenecektir.

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Devlet Bahçeli'nin, MHP'li muhaliflerin toplantıları için söylediği "Kurmak için fırsat kolladığınız partinizle çıkın da boyunuzun ölçüsünü alın" sözlerine Meral Akşener'in anında verdiği:

"Toplayın kurultayı da siz boyunuzun ölçüsünü alın. Biz delegelerin iradesine razıyız. Ya siz" cevabı haklı ve siyasi zeka içeren bir cevaptı.

Verdiği kararlardan şüphesi olmayan (kendine güvenen) bir lider, muhaliflerinin demokratik haklarına saygı duymalıdır.

Güngör Mengi Vatan

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AKP'li kararsızlar haklı

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AKP seçmeninin hâlâ "evet" demeye ikna edilemiyor olmasının nedenlerinden biri de "Bu yetkilerle başka bir partili Cumhurbaşkanı seçilirse" endişesi olduğunu biliyoruz. Bu endişelerinde haksız olmadıklarının ilginç bir örneği var.

Biliyorsunuz başkanlık sistemi ile yönetilen ülkelerin hemen hepsi bölgesel meclislere, eyaletlere de sahip ülkeler. Bölgeler ya da eyaletler kendilerini yönetiyorlar, başkan da bu "devletçiklerin" birliğini sağlıyor.

Bir tanesi hariç: Endonezya.

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden birisi ve üniter devlet yapısı içinde, başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Endonezya'da da başkanı, 2002 yılında yapılan anayasa değişikliğine kadar Halk Danışma Meclisi seçiyordu. Değişiklikle başkanı ve yardımcısını halkın doğrudan seçmesi sağlandı. 20 Ekim 2014 tarihinde yapılan başkan seçimini, Demokratik Mücadele Partisi adayı ve mecliste azınlıkta olan partilerin de desteklediği Widodo, yüzde 53.15 oyla kazanarak başkan seçildi. Oysa Widodo'yu destekleyen partilerin oy toplamı, sadece altı ay önce yapılan genel seçimde yüzde 40.88'i ancak buluyordu. İktidar partisi bu güvenle başkanlık seçimine girdi ve seçimi azınlıktaki muhalefetin adayı kazandı.

Başkanlık sistemlerinde sıkça rastlanabilen bir durum bu. CHP ve MHP, ortak aday göstererek iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçimini tek turlu hale getirmemiş olsaydı, Türkiye'de de ortaya çıkabilecek bir sonuç olabilirdi. Evdeki hesaplar, sandığa her zaman uymayabiliyor, önemli sayıdaki AKP seçmenini kararsız kılan da zaten bu...

Mehmet Y. Yılmaz Hürriyet

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ByLock'çu siyasetçi neden yok?

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Meseleyi gündeme Devlet Bey getirdi..

Başbakan'a sordu..

Dedi ki; 'Pensilvanya'nın kapısında bekleyen, telefonuna ByLock indiren meşhur siyasetçilerden hiç mi iz yok?'

Bu soruyu gazeteciler Başbakan'a aktardı..

Başbakan yok dedi..

(...)

200 binden fazla kişinin ByLock kullandığı tespit edilmiş..

İçerinde..

Hâkim var, savcı var, avukat var, Yargıtay üyesi var, Anayasa Mahkemesi üyesi var, vali var, kaymakam var, emniyet müdürü var, emniyet amiri var, polis var, MİT görevlisi var, istihbaratçı polis var, çevik kuvvet polisi var, müsteşar var, genel müdür var, bölüm şefi var, düz memur var, rektör var, dekan var, kürsü başkanı var, profesör var, doçent var, doktor var, okul müdürü var, öğretmen var, doktor var, sağlık personeli var, işadamı var, esnaf var, nalbur var, kasap var, bakkal var, general var albay var, binbaşı var, asteğmen var, bordo bereli var, SAT komandosu var..

Var var var..

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Sadece siyasetçi yok..

İnandır bakalım milleti!.

Mehmet Tezkan Milliyet