Sirenler çalarken "pazar duası" ettiren imam açığa alındı

Denizli'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yılı sebebiyle siren çalarken aynı anda 'pazar duası' ettiren imam açığa alındı.

Çıtak Mahallesi’nde cuma günleri kurulan semt pazarında, imam tarafından pazar duası okunuyor. Bugün kurulan semt pazarına da dua etmek için gelen mahalle camisi imamı H.C., Atatürk’ün ölüm saati olan 09.05’te sirenler çalıp, saygı duruşuna başlanıldığında pazar duası okudu.

'SAYGI DURUŞU YAPACAĞINIZA DUA EDİN'

Bazı vatandaşlar, ellerini açıp dua okurken, bazıları da Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Bu sırada bazı vatandaşlar, imama tepki gösterdi. İmam H.C.’nin vatandaşların tepkisi üzerine "Saygı duruşu yapacağınıza dua edin" dediği iddia edildi.

Bunun üzerine vatandaşlar, imam hakkında kaymakamlığa ve müftülüğe şikayette bulundu. Şikayet üzerine İmam H.C., Kaymakamlığa çağrılarak hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve açığa alındığı öğrenildi.