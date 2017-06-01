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Şırnak halkından teröre büyük tepki

Şırnak halkından teröre büyük tepki 1
Şırnak'ta yaşanan helikopter kazasının ardından tüm yurt yasa boğuldu.
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Yeni Çağ Gazetesi
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