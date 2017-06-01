Şırnak şehitleri için Oğan'dan çağrı

MHP Genel Başkan adayı Oğan dün akşam çoğu yüksek rütbeli 13 askerimizin şehit olması üzerine sosyal medya adresinden önemli bir çağrıda bulundu.

Şehitlerimizin yasının tutulabilmesi için ulusal yas ilan edilmesi gerektiğine işaret eden MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan'ın açıklaması şu şekildi:

"Türkiye son yılların en büyük ve en acı kayıplarından birini yaşıyor. Çoğu yüksek rütbeli 13 askeriniz şehit düşmüştür. Hükümet derhal Ulusal Yas ilan etmeli, tvler vs yayın değişikliğine gitmeli, bayraklar tüm yurtta yarıya inmeli ve diğer uygun görülen tedbirler alınmalıdır. Şehitlerin kanıksanılması sürecine izin verilmemelidir. Böyle bir günde Ulusal Yas ilan edilmeyecekse ne zaman edilecek? Hükümeti derhal göreve çağırıyorum..."