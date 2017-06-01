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Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı 1
Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 13 askerden 7'si için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
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