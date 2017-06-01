Şırnak ve Diyarbakır kırsalına hava harekatı

Şırnak ve Diyarbakır kırsalına düzenlenen hava harekatlarıyla silah mevzisi, barınma alanı ile 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam saatlerinde Şırnak-İkiyakalar ve Diyarbakır-Lice'de devam eden operasyon kapsamında hava harekatı düzenlendi.

Savaş uçakları, saldırı hazırlığındaki terörist gruba yönelik harekatla İkiyakalar'da bir mağara ve bir doçka silah mevzisi, Lice'de de barınma alanı ile ilk belirlemelere göre 2 teröristi etkisiz hale getirdi.