Şırnak'ta askeri helikopter düştü: 13 şehit!
Şırnak'ın Şenoba ilçesinde helikopter düştü. Valilikten yapılan ilk açıklamaya göre helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düştüğü ifade edildi. Elim kazada 1 tümgeneral, 2 albay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı olmak üzere 13 asker şehit oldu.
Şırnak Şenoba’dan kalkan AS 532 COUGAR tipi genel maksat helikopteri düştü.
13 ŞEHİDİMİZ VAR
Henüz resmi bir açıklama yapılmazken biri Tümen Komutanı olmak üzere 13 şehidimizin olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Tümgeneral Aydoğan Aydın
Albay Oğuzhan Küçükdemir
Albay Gökhan Peker
Yüzbaşı Songül Yakut
Binbaşı Koray Onay
Yüzbaşı İlker Acar
Yüzbaşı Nuri Şener
Başçavuş Mehmet Erdoğan
Uzman Çavuş Zeki Koç
Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak
Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş
Başçavuş Fevzi Kıral
Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal
VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düştüğü ifade edildi.
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