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Şırnak'ta askeri helikopter düştü: 13 şehit!

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Şırnak'ta askeri helikopter düştü: 13 şehit!
Şırnak'ın Şenoba ilçesinde helikopter düştü. Valilikten yapılan ilk açıklamaya göre helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düştüğü ifade edildi. Elim kazada 1 tümgeneral, 2 albay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı olmak üzere 13 asker şehit oldu.

Şırnak Şenoba’dan kalkan AS 532 COUGAR  tipi genel maksat helikopteri düştü.

13 ŞEHİDİMİZ VAR

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken biri Tümen Komutanı olmak üzere 13 şehidimizin olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Tümgeneral Aydoğan Aydın

Albay Oğuzhan Küçükdemir

Albay Gökhan Peker

Yüzbaşı Songül Yakut

Binbaşı Koray Onay

Yüzbaşı İlker Acar

Yüzbaşı Nuri Şener

Başçavuş Mehmet Erdoğan

Uzman Çavuş Zeki Koç

Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak

Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş

Başçavuş Fevzi Kıral

Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düştüğü ifade edildi.

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