Şırnak'ta askeri helikopter düştü: 13 şehit!

Şırnak'ın Şenoba ilçesinde helikopter düştü. Valilikten yapılan ilk açıklamaya göre helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düştüğü ifade edildi. Elim kazada 1 tümgeneral, 2 albay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı olmak üzere 13 asker şehit oldu.

Şırnak Şenoba’dan kalkan AS 532 COUGAR tipi genel maksat helikopteri düştü. 13 ŞEHİDİMİZ VAR Henüz resmi bir açıklama yapılmazken biri Tümen Komutanı olmak üzere 13 şehidimizin olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Tümgeneral Aydoğan Aydın Albay Oğuzhan Küçükdemir Albay Gökhan Peker Yüzbaşı Songül Yakut Binbaşı Koray Onay Yüzbaşı İlker Acar Yüzbaşı Nuri Şener Başçavuş Mehmet Erdoğan Uzman Çavuş Zeki Koç Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş Başçavuş Fevzi Kıral Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düştüğü ifade edildi.