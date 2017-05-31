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Şırnak'ta askeri helikopter düştü

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Şırnak'ta askeri helikopter düştü
19:40 sıralarında irtibatın kesildiği 23. Tümen Komutanlığına ait Skorsky tipi helikopterin Şırnak’ın Şenoba bölgesinde düştüğü bildiriliyor. Helikopterin düştüğü bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi gönderildi.

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