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Şırnak'ta PKK operasyonu: 16 gözaltı

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Şırnak'ta PKK operasyonu: 16 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütü PKK üyelerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ile Cizre, Silopi, Güçlükonak ve İdil ilçelerinde terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 16 zanlı yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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