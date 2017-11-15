Şırnak'ta PKK'nın ininde Milan tanksavar roketi çıktı

Şırnak'ta devam eden operasyonlarda Rus menşeili ve Alman-Fransız ortak yapımı olan güdümlü tanksavar roketleri ele geçirildi.

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK'nın ininde milan tanksavar roketi geçirildi

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar operasyonlarda Rus menşeili Güdümlü Tanksavar Roketi ile operasyonlarda Alman-Fransız ortak yapımı olan ve YPG-DSG'nin elinde olduğu bilinen MİLAN roketinin ele geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ağar twitter'daki mesajında "Bestler-Dereler'de yapılan operasyonlarda Alman-Fransız ortak yapımı olan ve YPG-DSG'nin elinde olduğu bilinen MİLAN Güdümlü Tanksavar Roketi ile 'Alanı-Vereni çok belli olmayan' Rus menşeili AT5 SPANDREL (9M113 KONKURS) Güdümlü Tanksavar Roketi ele geçirildi." ifadelerini kullanarak 2 fotoğraf paylaştı.

ALMANYA PKK VE PYD’YE TANKSAVAR VERMİŞTİ

Almanya Irak ve Suriye’de MİLAN tanksavar füzesi dağıtmıştı. Sözde IŞİD’le mücadele adına verilen bu füzelerden Peşmergenin yanı sıra PKK ve PYD’ye de verilmişti.



