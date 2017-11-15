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Şırnak'ta PKK'nın ininde Milan tanksavar roketi çıktı

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Şırnak'ta PKK'nın ininde Milan tanksavar roketi çıktı
Şırnak'ta devam eden operasyonlarda Rus menşeili ve Alman-Fransız ortak yapımı olan güdümlü tanksavar roketleri ele geçirildi.

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK'nın ininde milan tanksavar roketi geçirildi

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar operasyonlarda Rus menşeili Güdümlü Tanksavar Roketi ile operasyonlarda Alman-Fransız ortak yapımı olan ve YPG-DSG'nin elinde olduğu bilinen MİLAN roketinin ele geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ağar twitter'daki mesajında "Bestler-Dereler'de yapılan operasyonlarda Alman-Fransız ortak yapımı olan ve YPG-DSG'nin elinde olduğu bilinen MİLAN Güdümlü Tanksavar Roketi ile 'Alanı-Vereni çok belli olmayan' Rus menşeili AT5 SPANDREL (9M113 KONKURS) Güdümlü Tanksavar Roketi ele geçirildi." ifadelerini kullanarak 2 fotoğraf paylaştı.

 

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ALMANYA PKK VE PYD’YE TANKSAVAR VERMİŞTİ

Almanya Irak ve Suriye’de MİLAN tanksavar füzesi dağıtmıştı. Sözde IŞİD’le mücadele adına verilen bu füzelerden Peşmergenin yanı sıra PKK ve PYD’ye de verilmişti.

 

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