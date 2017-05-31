Şırnak'ta şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın, 15 Temmuz kahramanı çıktı

Şırnak'ta yaşanan helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde cuntacılarla kahramanca mücadele ettiği ortaya çıktı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Şırnak'ın Şenboa İlçesi'nde TSK'ya ait AS 532 COUGAR tipi helikopter 'yüksek gerilim hattına takılarak' düştü.

Düşen helikopterde şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın, 15 Temmuz'daki kalkışmada Kayseri'de darbecileri püskürttüğü ortaya çıktı.

ÖNCE GÖZALTINA ALINDI, SONRA TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLDİ

Darbe girişimi sonrasında önce gözaltına alınan ancak daha sonra darbe girişimini öğrenir öğrenmez komutanlığını yaptığı tugayı arayarak, “Bir tek er dahi dışarı çıkmayacak” emrini verdiği belirtilen Kayseri Zircidere Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Aydın serbest bırakılmıştı. Aydın’ın son YAŞ toplantısında Tümgeneralliğe yükseltildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE ETKİN ROL OYNUYORDU

Tümgeneralliğe yükseltilmesinin ardından terör operasyonları nedeniyle görev yeri Şırnak'a kaydırılan Aydın'ın, Güneydoğu Anadolu'daki terör operasyonlarının kritik isimlerinden olduğu öğrenildi.