Şırnak'ta üs bölgesine saldırı

Şırnak Namaz Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmesinin ardından çıkan çatışmada, 1 asker yaralandı.

Şırnak Namaz Dağı'nda bulunan üs bölgesine bir grup PKK'lı terörist tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıya, askerlerin de anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada, bir asker yaralandı.

Yaralı asker, helikopterle götürüldüğü Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda hazır bekletilen ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.