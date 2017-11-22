"Sırp Kasabı' Mladic için karar çıktı

Srebrenitsa'da sekiz bini aşkın Boşnak için katliam emrini veren ve Saraybosna kuşatmasında da başrol oynayan Sırp komutan Mladiç'in Srebrenitsa'da soykırım yaptığı uluslararası ceza mahkemesi tarafından kabul edildi.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, aralarında Srebrenitsa soykırımının da bulunduğu birçok faklı suçtan yargılanan eski Sırp komutan Ratko Mladiç'i suçlu buldu.Mahkeme, Mladiç'in savaş suçlarına iştirak ettiğine ve Srebrenitsa'nın bombalanması emrini verdiğine hükmetti. SOYKIRIM YAPTIĞI KABUL EDİLDİ! Birleşmiş Milletler Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa'da soykırım yapıldığına hükmetti. Yargıç Alphons Orie, "Srebrenitsa ve çevresinde 1995 yılında soykırım, zulüm, imha, cinayet ve insanlık dışı göçe zorlama gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı. Hollanda'nın Lahey kentinde kurulan Birleşmiş Milletler Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Mladiç davasının sonlanmasıyla birlikte bu yılın sonunda görevini tamamlayarak kapanacak. Mladiç hakkında verilecek hüküm, gelecek hafta açıklanacak temyiz kararları haricinde mahkemenin alacağı son karar olma niteliğini taşıyor.