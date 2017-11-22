Bugünkü YENİÇAĞ »

"Sırp Kasabı' Mladic için karar çıktı

»
"Sırp Kasabı' Mladic için karar çıktı
Srebrenitsa'da sekiz bini aşkın Boşnak için katliam emrini veren ve Saraybosna kuşatmasında da başrol oynayan Sırp komutan Mladiç'in Srebrenitsa'da soykırım yaptığı uluslararası ceza mahkemesi tarafından kabul edildi.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, aralarında Srebrenitsa soykırımının da bulunduğu birçok faklı suçtan yargılanan eski Sırp komutan Ratko Mladiç'i suçlu buldu.Mahkeme, Mladiç'in savaş suçlarına iştirak ettiğine ve Srebrenitsa'nın bombalanması emrini verdiğine hükmetti.

SOYKIRIM YAPTIĞI KABUL EDİLDİ!

Birleşmiş Milletler Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa'da soykırım yapıldığına hükmetti.

Yargıç Alphons Orie, "Srebrenitsa ve çevresinde 1995 yılında soykırım, zulüm, imha, cinayet ve insanlık dışı göçe zorlama gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı. Hollanda'nın Lahey kentinde kurulan Birleşmiş Milletler Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Mladiç davasının sonlanmasıyla birlikte bu yılın sonunda görevini tamamlayarak kapanacak. Mladiç hakkında verilecek hüküm, gelecek hafta açıklanacak temyiz kararları haricinde mahkemenin alacağı son karar olma niteliğini taşıyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
"Sırp Kasabı' Mladic için karar çıktı"Sırp Kasabı' Mladic için karar çıktıLübnan'a dönen Başbakan Hariri'nin istifası askıya alındıLübnan'a dönen Başbakan Hariri'nin istifası askıya alındıSoçi zirvesi öncesi Putin'den flaş görüşmelerSoçi zirvesi öncesi Putin'den flaş görüşmelerABD'nin Türkiye'deki personel sayısında dikkat çeken artış!ABD'nin Türkiye'deki personel sayısında dikkat çeken artış!ABD'den Putin, Esad kucaklaşmasına tepki!ABD'den Putin, Esad kucaklaşmasına tepki!ABD askeri uçağı düştüABD askeri uçağı düştüAmerikan basını yazdı: ABD, Türkiye'ye S-400 yaptırımı uygulayacak mı?Amerikan basını yazdı: ABD, Türkiye'ye S-400 yaptırımı uygulayacak mı?Alman basını yazdı: Dünyaya rezil olduk!Alman basını yazdı: Dünyaya rezil olduk!ABD'de Erdoğan'a 'darbe' cevabıABD'de Erdoğan'a 'darbe' cevabıHariri Lübnan'a döndüHariri Lübnan'a döndü
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti